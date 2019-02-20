Дипломата обвинили в госизмене

Недвижимость в Крыму стала поводом для уголовного дела в отношении посла Незалежной в Канаде Андрея Шевченко.

Дипломат избавился от земельного участка площадью 20 000 кв. метров в Сакском районе Крыма еще в 2017 году. Сумма сделки составила 4,7 млн рублей. Все прошло законно, со стороны РФ никаких претензий не было. Однако сейчас украинские власти вдруг припомнили своему дипломату эту историю и заподозрили в госизмене.

О том, что прокуратура так называемой "Автономной республики Крым" инициировала разбирательство по факту продажи Шевченко земли на полуострове, рассказал бывший замглавы президентской администрации Украины, юрист Андрей Портнов.

Портнов распространил в интернете копию прокурорского постановления и не скрывал своей радости. Ведь его давно возмущало, как можно ставить на столь ответственную должность человека, который провел сделку "по российским законам на российском нотариальном бланке и за российские рубли".

"После принятого по нашему заявлению решения Голосеевского суда Киева прокуратура АРК все-таки начала уголовное расследование по статье 111 УК (Украины) "Государственная измена" в связи с земельной сделкой, которую провел в оккупированном Крыму посол Украины в Канаде Шевченко", – приводят "Новости Крыма" слова Портнова.

При этом на самой Украине многие СМИ не разобрались в перипетиях дела и написали, что уголовное дело против Шевченко инициировали в российском Крыму. Видимо, их ввело в заблуждение название организации, выдвинувшей обвинения против посла. Прокуратура несуществующей "Автономной республики Крым" является по сути фейковой организацией. Она находится в Киеве, входит в структуру Генпрокуратуры Незалежной и периодически смешит народ выдвигаемыми обвинениями.