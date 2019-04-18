От коллапса не уйти: банковские карты миллионов россиян заблокируют

Отечественные банки "зажмурили глаза" в ожидании удара по финансовой системе страны

Огромное число российских граждан лишатся доступа к своим банковским картам из-за уязвимости программного обеспечения. Об этом заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

В НСПК рассказали, что обработкой электронных платежей и других операций с картами российских банков занимаются компании, расположенные в США и Европе. Как показала история с Еврофинанс Моснарбанком, если американцы введут санкции против финансового сектора РФ, последствия могут быть колоссальными.

"Коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли",

– заявили в НСПК.

Сегодня порядка 30% банков в России пользуются услугами процессинга (обработки транзакций и других операций) американских компаний. Фактически, клиенты каждого третьего банка столкнутся либо со сбоями при онлайн-платежах, либо вообще останутся без карты. Чтобы этого не произошло, нашим финансовым учреждениям нужно озаботиться поиском отечественного программного обеспечения для обработки операций, пишет телеканал "360".

Источник "Известий" признал, что ни один из 30 ведущих банков страны не может похвастаться полной независимостью от западного софта. Полностью отказаться от него невозможно как по техническим, так и по финансовым причинам. По его словам, сегодня крупные кредитный организации вынуждены работать "с зажмуренными глазами".

Ранее "Утро" писало, что Центробанк совместно с Минфином и банками прорабатываю план действий на случай худшего сценария – отключения от всемирной межбанковской системы операций – SWIFT. Финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил, что если это произойдет, то российская экономика рухнет.