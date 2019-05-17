Удавка для Украины: Запад оценил Крымский мост

Незалежную ждет печальное будущее

Итоги первого года со дня открытия Крымского моста подвели не только в России, но и за рубежом. Разница в оценках оказалась диаметрально противоположной. Если нашей стране мост принес исключительно только позитив и пользу, то для Украины все оказалось наоборот.

Британское издание Financial Times пишет, что под угрозой оказалось существование морских портов Незалежной. Грузоперевозки в Мариуполе и Бердянске упали катастрофически – на 70 и 50% соответственно. Британцы обратились к украинским специалистам из мозгового центра "Майдан иностранных дел", которые подготовили для журналистов аналитический отчет о ситуации с судоходством. Из него следует, что за последний год украинские коммерческие суда столкнулись с более жесткой проверкой со стороны РФ в Азовском море. Если раньше задержка длилась в среднем 7 часов, то теперь они вынуждены простаивать до пяти дней и более.

Помимо, разумеется, "керченского инцидента", проблемы с судоходством принес и Крымский мост. Аналитики заявили, что виной тому его дизайн. Если конкретнее, то небольшая высота. Под ним не могут пройти суда выше 35 метров.

На Украине об этом говорили и раньше. Известный политолог Олеся Яхно утверждала, что Россия намеренно возвела мост с небольшой высотой арок, чтобы блокировать путь украинским судам из Черного моря в Азовское. Также она возмущалась тем, что их проверки российскими пограничниками стали жестче. Правда, странно слышать эти возмущения после многочисленных угроз уничтожить Крымский мост, а также провокации Киева в Керченском проливе.

Но какая бы причина ни была главной, будь то небольшая высота моста или повышенные меры безопасности, все это сулит Украине печальные проблемы – порты попросту будут задушены. По словам замкомандующего Объединенного морского командования НАТО вице-адмирала Эрве Блежана, для Незалежной все очень серьезно.

"Оба порта (в Бердянске и Мариуполе. – Прим. "Утра") окажутся выведены из эксплуатации и… не будут работать",

– сказал Блежан.