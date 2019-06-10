Названы угрожающие для россиян факторы бедности

Объем производства отечественных товаров в 2019-м будет меньше, чем в прошлом году

Всемирный банк проанализировал внешние и внутренние факторы, которые могут негативно сказаться на финансовой стабильности России. В первую очередь, беды стоит ждать от возможного расширения антироссийских ограничений со стороны Запада.

Более того, опасность для страны представляет осложнение условий мировой торговли и проблемы в финансовой области в развивающихся странах. Неожиданное и сильное падение цен на нефть, рост розничного кредитования в рублях и плохая реализация инфраструктурных проектов ничем хорошим для нашей страны не обернется.

Если хоть один фактор реализуется, то в 2019-м ВВП России вырастет всего лишь на 1,2% максимум. Тогда как в 2018-м он достиг 2,3%.

При этом "теневая занятость", доля которой составляет от 15,1% до 21,1%, как отмечается в докладе организации, отнимает у бюджета государства от 1% до 2,3% ВВП.

Впрочем, согласно Всемирному банку, не все так плохо, реализация национальных проектов, которые предусматривают увеличение капитала населения, и рост производительности труда создадут благоприятный фон для российской экономики.

Однако для нацпроектов, по мнению экспертов Всемирного банка, нужен ряд условий. Например, конкуренция за государственные контракты в автодорожной отрасли, поможет добиться роста экономики и повышение эксплуатации и эффективности ремонта железных дорог.