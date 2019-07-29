Около 80 процентов билетов возвращены в кассы в туристический летний сезон

Грузинская компания Georgian Airways понесла примерно $25 млн. убытков из-за временной остановки авиасообщения между Россией и Грузией, введенной указом президента РФ Владимиром Путиным с 8 июля. О своих финансовых потерях перевозчик отчитался в понедельник, 29 июля.

"Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн", – цитирует ТАСС заявление грузинского воздушного перевозчика.

Отметим, что именно Georgian Airways в настоящее время выполняет транзитные рейсы в РФ через Ереван. Руководство компании уже обратилось к собственному правительству с просьбой об оказании финансовой помощи. Тбилиси решил частично компенсировать авиаперевозчику ущерб от остановки перелетов в Россию.



Ранее сообщалось, что грузинская сторона из-за снижения числа российских туристов может лишиться этим летом около $100 млн прибыли. Впрочем, до сих пор неизвестно, когда Москва смягчит свое решение.



В прошедшее воскресенье, 28 июля, в центре Батуми состоялся митинг за налаживание отношений с Российской Федерацией. Мероприятие организовала оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии". Участники акции требовали от властей закрепить внеблоковый статус республики и прекратить воинственную риторику в адрес Москвы.