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Грузинские перевозчики подсчитали убытки из-за остановки перелетов в Россию

Фото: commons.wikimedia.org/Sven Teschke (CC BY-SA 3.0)
Около 80 процентов билетов возвращены в кассы в туристический летний сезон

Грузинская компания Georgian Airways понесла примерно $25 млн. убытков из-за временной остановки авиасообщения между Россией и Грузией, введенной указом президента РФ Владимиром Путиным с 8 июля. О своих финансовых потерях перевозчик отчитался в понедельник, 29 июля.

"Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн", – цитирует ТАСС заявление грузинского воздушного перевозчика.

Отметим, что именно Georgian Airways в настоящее время выполняет транзитные рейсы в РФ через Ереван. Руководство компании уже обратилось к собственному правительству с просьбой об оказании финансовой помощи. Тбилиси решил частично компенсировать авиаперевозчику ущерб от остановки перелетов в Россию.

Ранее сообщалось, что грузинская сторона из-за снижения числа российских туристов может лишиться этим летом около $100 млн прибыли. Впрочем, до сих пор неизвестно, когда Москва смягчит свое решение.

В прошедшее воскресенье, 28 июля, в центре Батуми состоялся митинг за налаживание отношений с Российской Федерацией. Мероприятие организовала оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии". Участники акции требовали от властей закрепить внеблоковый статус республики и прекратить воинственную риторику в адрес Москвы.

Елена УСОВА
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