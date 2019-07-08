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Россия возобновит авиасообщение с Грузией при одном условии

Фото: www.globallookpress.com
Грузинским компаниям необходимо представить программу безопасности

Georgian Airways и MyWay Airlines смогут летать в Россию, когда погасят долг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной",

- цитирует ТАСС Волкова, который выступил в прямом эфире телеканала "Россия 24". 

Президент России Влдаимир Путин приостановил с 8 июля авиасообщение между двумя странами. Глава страны также призвал туроператоров не продавать путевки в Грузию, а властям поручил вернуть российских туристов на родину.

Такое решение лидер россиян принял после того, как 20 июня в Грузии прошла волна протестов из-за участия российской делегации в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

Позже Минтранс РФ сообщил о том, что грузинским компаниям запрещено летать в Россию.

На тот момент в Грузии находилось около 54 тыс граждан РФ. Глава ведомства Евгений Дитрих отметил, что на данный момент в этой стране остаются 4,5 тыс россиян, которые не стали менять или сдавать авиабилеты. Министерство выделил дополнительные средства на то, чтобы вернуть туристов до 14 июля.

Дитрих также оценил ущерб, который понесет страна от прекращения полетов в Грузию. По его словам, перевозчики потеряют около 3 млрд рублей. Ведомство планирует рассмотреть вопрос компенсации авиакомпаниям. 

Как напоминает телеканал "360", Грузия же из-за снижения числа российских туристов в стране лишится около 100 млн долларов. Впрочем, в Тбилиси уже начали искать способы вернуть путешественников из России в свое государство. А некоторые эксперты и вовсе считают, что кризиса из-за сложившейся ситуации не будет, так как экономического баланса можно будет добиться с помощью притока туристов из других стран. 

Полина ИВАНОВА
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