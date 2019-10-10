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Шикарно живут: россиян заставят урезать расходы

Шикарно живут: россиян заставят урезать расходы
Фото: Ведомости/ТАСС
Существеннее всего пересмотрят нормы для пенсионеров

Прожиточный минимум россиян может быть понижен. С таким предложением выступил Минтруд.

В проекте приказа о величине прожиточного минимума на 3 квартал текущего года прописаны следующие нормы: 11 тыс. 942 руб. для трудоспособных граждан, 10 тыс. 838 руб. для детей и 9 тыс. 090 руб. для пенсионеров, пишет "Российская газета". По сравнению с нормой на 2 квартал 2019 г., цифры понижены на 1,5%, а для стариков – на 1,6%.

Ведомство поясняет свою инициативу тем, что цены на овощи и фрукты за летне-осенний период стали меньше, а на мясо и молоко хоть и повысились, но незначительно.

Параметры прожиточного минимума влияют на размер государственных социальных выплат и оценки уровня жизни населения.

Николай ВИКТОРОВ
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