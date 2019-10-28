Турецкие власти вводят новый налог, который отразится на карманах путешественников

Турция запланировала с 1 апреля будущего года ввести новый "налог на проживание". Об этом сегодня сообщает Ассоциация туроператоров России.

"До конца 2020 года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Но в 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет страны уже 2% от стоимости оказываемых услуг", – утверждают в АТОР.

Отмечается, что это еще не окончательное решение, поскольку последнее слово в данном вопросе остается за президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Причем платить новый налог будут не сами туристы, а объекты размещения – гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом платиться он будет не только с цены размещения отдыхающего, а и с остальных оказываемых ему услуг, включая питание, услуг бассейна и SPA, развлечений и т.д.

По информации нашего агентства, местные отельеры уже возмутились такому "сюрпризу" от турецкого Минфина, т.к. и без данного новшества они несут убытки из-за повышения цен на продукты и энергоресурсы.

Ранее в понедельник, 28 октября, глава Крыма Сергей Аксенов похвастался очередным рекордом полуострова – за текущий год в Республике уже отдохнули 6 млн 870 тыс человек, что выше показателей прошлого сезона на 10%.

