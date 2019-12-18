В испорченном весной российском топливе обнаружили смертельную субстанцию

Грязная нефть, прокачка которой по российскому нефтепроводу "Дружба" была приостановлена в апреле 2019 г. из-за наличия в ней повышенного количества хлорорганических соединений, содержала смертельно опасное вещество. Об этом сообщает Reuters по результатам трех независимых исследований, оказавшихся в распоряжении агентства.

Экспертизы выявили, что нефть на 85% загрязнена тетрахлоридом углерода. Наличие данной субстанции свидетельствует о том, что "Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами", отметили пять источников в нефтяной отрасли РФ.

Тетрахлорид углерода – это токсичное, разрушающее озон вещество, которое в прошлом широко использовалось для наполнения ручных стационарных огнетушителей и растворителей. Когда оно попадает на горячие поверхности, образуется фосген – ядовитая субстанция удушающего действия. В годы Первой мировой войны ее применяли в качестве боевого газа.

Производство этого яда резко сократилось после вступления в силу в 1989 г. Монреальского протокола – международного соглашения об ограничении использования озоноразрушающих веществ.

По информации агентства, исследования проводились в одной из московских химлабораторий по запросу Минэнерго и "Транснефти", а еще два – нефтеперерабатывающий завод из ЕС и международная нефтекомпания. Результаты экспертизы оказались идентичными почти у всех лабораторий.

В июне "Транснефть" заявила, что от 200 до 300 тонн неназванного загрязнителя попало в трубопровод, однако с тех пор компания не обнародовала никаких дополнительных подробностей по этому вопросу, подчеркивает издание.

Напоминаем, в апреле белорусский "Белнефтехим" ошарашил общественность новостью о поступающей из РФ грязной нефти. В топливе обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых превышала норму в десятки раз. Из-за этого были приостановлены поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию. Недополучив сырье, европейские покупатели требуют у "Транснефти" компенсаций, на которые копания уже зарезервировала 23 млрд руб.