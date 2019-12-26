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США выдавят Россию из Средиземного моря

США выдавят Россию из Средиземного моря
Фото: www.globallookpress.com
На эти цели Конгресс выделит почти 1,5 триллиона долларов

США будут ослаблять влияние России на Средиземном море. Достанется и Турции, которая купила С-400. На эти цели американский Конгресс не пожалел $1,4 триллиона.

На прошлой неделе в США приняли акт о финансировании целого ряда госучреждений до 30 сентября будущего года, пишет The Hill. По информации издания, стратегия Вашингтона направлена именно на сдерживание Москвы и Анкары в Средиземноморье.

Штаты постараются стать ключевым игроком на газовом рынке в этом регионе. Для этого они будут укреплять партнерство с Израилем, Грецией и Кипром в области энергетики и безопасности.

Более того, сообщается, что США намерены укрепить военное сотрудничество с Грецией и снять оружейное эмбарго с Кипра. Это откровенный выпад против Турции.

Еще в мае этого года председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел предложил главе Кипра Никосу Анастасиадису "дружить против злобных махинаций России".

Нужно отметить, что стратегия США связана не только с ухудшением отношений с Россией и Турцией, но открытием крупных газовых месторождений в Средиземном море.

Александр ИЛЬИН

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