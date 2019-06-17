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Вашингтон поплатится за ультиматумы по С-400

Фото: www.globallookpress.com
У Турции есть мощный козырь в рукаве, который доставит Штатам немало хлопот

Если США будут вынуждать Турцию отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем, Анкара попросту перекроет Босфор и перестанет пускать американские корабли в Черное море. О такой возможности рассказал руководитель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой.

США способны лишь на громкие заявления и окрики в адрес Турции. На более решительные действия они не пойдут, поскольку понимают, к каким последствиям это может привести, отметил отставной генерал-майор.

"Турция является ключевым партнером США на Черном море. Если отношения союзников испортятся, Турция просто перекроет Босфор, и США останутся без Черного моря",

приводит слова Липового "Царьград".

Покупая российские зенитно-ракетные комплексы С-400, Анкара решает проблему присутствия в регионе террористов. Она обеспечивает себе возможности для более активной политики на Ближнем Востоке и к тому же защищает континентальный шельф в Средиземном море, на который вполне может в будущем нацелиться Израиль.

Фото: multimedia.mil.ru

Столь активные действия по укреплению собственной безопасности означают, что Анкара рассчитывает лишь на собственные силы, а не на заокеанских союзников.

"Таким образом, Турция принципиально отстаивает национальные интересы. В отличие, кстати, от остальной Европы. Ведь были раньше разговоры о создании общеевропейской армии, но Вашингтон этого не допустил. Поэтому европейскую безопасность обеспечивает НАТО, где ключевые решения всегда остаются за США", – отметил Герой России.

Он также убежден, что стремление Вашингтона вынудить Анкару отказаться от российских ракет объясняется желанием защитить интересы американского военно-промышленного комплекса.

Андрей ФИЛАТОВ
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