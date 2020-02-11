Решение приняли после уменьшения ключевой ставки ЦБ

С 11 февраля ставка по ипотечному кредиту на строящееся и готовое жилье составит 7,9% годовых. Клиенты ВТБ получат рефинансирование на заем в другом банке по ставке 8,5% годовых.

Недвижимость в залоге у банка предлагают приобрести по тарифу 7,8% годовых при условии первоначального взноса от половины суммы.

Альфа-банк 11 февраля также объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам. Строящееся жилье можно купить по ставке от 7,99% годовых, вторичное – от 8,39%. Ставка по рефинансированию составит 8,5%, отмечает URA.RU.

Снижение взносов по ипотечным кредитам связано с понижением ключевой ставки Банком России до 6%, ранее сообщил телеканал "360".