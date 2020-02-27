Жертвами финансовых махинаций чаще всего становятся пожилые люди

В России появилась новая схема получения денег обманным путем. Ее жертвами становятся люди, которые не пользуются услугами онлайн-банков.

Злоумышленники вышли на новый уровень: звонок с неизвестного номера, убеждения в том, что с карты пытаются списать средства, а после – предложение жертве обмана заказать такси до ближайшего банкомата, где деньги будут переведены на "безопасный" счет. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили "Известиям" представители ЦБ.

"Мошенники проявили больше заботы о клиентах, чем банки, и таким образом повысили доверие своих жертв", – заявил директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

Обычно жертвами подобных махинаций становятся пожилые люди. Однако избежать обмана можно, если повышать финансовую грамотность населения.

Ранее был выявлен другой способ мошенничества. Деньги у пользователей переводили с банковских карт под видом премий. Мошенники настолько изловчились, что научились обманывать граждан, даже переводя им средства на счет.