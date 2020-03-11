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Минск сделал Москве тайное предложение по нефти

Минск сделал Москве тайное предложение по нефти
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусские власти суетливо ищут выгоду от сырьевой войны

Минск направил Москве новые предложения по поставкам российской нефти в Республику. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, отвечая на вопросы СМИ. Соответствующее видео распространила пресс-секретарь кабмина Александра Исаева в своем "Фейсбуке".

Он напомнил, что сейчас на мировом рынке цены на черное золото упали.

"Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла", – сказал Румас.

Глава белорусского правительства добавил, что Москва "пообещала провести консультации с нефтяными компаниями и в течение нескольких дней дать ответ". По его мнению, предложения Минска, "на первый взгляд", не были отвергнуты.

"Думаю, мы продвинемся по решению этого нефтяного спора", – предположил белорус.

Также он заявил, что вне зависимости от того, достигнут ли стороны конкретного решения, Минск намерен ежемесячно покупать альтернативное российскому сырье и доставлять его танкерами, пишет "Белта".

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ остановлены с 1 января, т.к. Москва и Минск не договорились об условиях покупки и цены на текущий год. Тем не менее, в начале 2020-го российское топливо поставляют компании группы "Сафмар". Кроме того, в феврале стало известно, что с марта черное золото в Белоруссию по рыночной цене без премии начнут поставлять пять новых предприятий из РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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