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В Германии отклонили иск против продолжения "Северного потока-2"

В Германии отклонили иск против продолжения "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Активистам не удалось доказать опасность трубы для экологии

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга не увидел оснований запрещать строительство трубопровода Eugal, предназначенного для прокачки газа из "Северного потока-2". Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Иск с требованием запретить Eugal подал эколог-активист Малте Хейнена. Ему принадлежит земля рядом с участком, по которому проложен маршрут Eugal. Свое недовольство этим обстоятельством он обосновал мнением ряда американских ученых, которые утверждают, что добыча газа и условия его транспортировки наносят значительный вред природе по всему миру.

Суд иск отклонил, указав, в частности, что "выбросы парниковых газов, связанные с производством стальных труб, а также с добычей, потреблением и транспортировкой газа, не являются экологическими последствиями проекта Eugal".

Отметим, что оспариваемый трубопровод – уже вторая нить Eugal. Первая давно и успешно функционирует, принимая сырье из первого "Северного потока". Строящийся трубопровод пройдет через земли Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония в Германии и состыкуется с газопроводной сетью Чехии.

"Северный поток-2" предназначен для прямых поставок 55 млрд кубометров газа в год из РФ в ФРГ через Балтийское море.

Николай ВИКТОРОВ

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