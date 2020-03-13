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В ослаблении рубля нашли плюсы

В ослаблении рубля нашли плюсы
Фото: Tatarstan President Press Servic/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако не все предприятия ощутят выгоду от "падения" национальной валюты

Снижение курса нацвалюты положительным образом скажется на большинстве отраслей России. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, удешевление рубля – это "определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках".

"Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", – цитирует телеканал "Звезда" главу ведомства.

Он напомнил, что основная часть комплектующих к нам поступает из Южной Кореи и КНР, которая постепенно приходит в себя после эпидемии коронавируса. Отметим, что примерно с января многие китайские предприятия вынуждены были закрыться из-за карантина.

Мантуров выразил надежду, что индустрия Поднебесной скоро выйдет в штатный режим работы и поставка комплектующих в РФ войдет в норму, иначе придется "кардинально перестраиваться".

Ранее эксперты уверяли, что затяжной карантин на китайских фабриках и заводах положительно скажется на некоторой части российских предприятий, поскольку позволит им потеснить на рынке КНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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