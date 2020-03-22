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В Москве нашли виновника обвала цен на нефть

В Москве нашли виновника обвала цен на нефть
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рубль из-за распада сделки ОПЕК в начале марта сильно упал

Нефтяной и валютный рынки лихорадит из-за двойного удара. На котировки черного золота повлияла пандемия коронавируса и распад сделки ОПЕК. Это привело к резкому росту доллара и евро. Однако в сложившейся с нефтью ситуации виновата вовсе не Россия. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, у нашей страны не было цели снизить цены на нефть. Этого добивались арабские партнеры России.

"…об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы", – сообщил он.

Белоусов подчеркнул, что наша сторона планировала продлить соглашение еще на год. Как минимум, на квартал. Однако действия стран Персидского залива обрушили цены на черное золото. Об этом Белоусов заявил в эфире программы "Вести в субботу".

Напомним, сделка ОПЕК не состоялась во время переговоров 6 марта. Партнеры разошлись во мнениях – по мнению Москвы, существующие условия было необходимо сохранить, а Эр-Рияд настаивал на дополнительном сокращении добычи нефти. Итого стало снятие ограничений на добычу черного золота в странах-участницах распавшегося союза с апреля.

Как сообщалось ранее, в нефтяную войну решили вмешаться США. Вашингтон намерен усилить давление на Россию и ввести санкции. Между тем ряд аналитиков на фоне обвала цен на нефть дают негативные прогнозы по курсу рубля на ближайшее будущее. По словам одного из экспертов, российская валюта неизбежно продолжит дешеветь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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гость на планете Земля
А какой гнус вонючий, мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки? Сразу убьём одним выстрелом двух "зайцев".
А зачем Путину и таким, как Сечин, продавать бензин за 4 копейки, им подавай продажу нефти за 60, лучше за 100 долларов! Есть, где развернуться!
гость на планете Земля
Ответить
А какой гнус вонючий, мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки? Сразу убьём одним выстрелом двух "зайцев".
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