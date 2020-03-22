В Москве нашли виновника обвала цен на нефть
Нефтяной и валютный рынки лихорадит из-за двойного удара. На котировки черного золота повлияла пандемия коронавируса и распад сделки ОПЕК. Это привело к резкому росту доллара и евро. Однако в сложившейся с нефтью ситуации виновата вовсе не Россия. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, у нашей страны не было цели снизить цены на нефть. Этого добивались арабские партнеры России.
"…об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы", – сообщил он.
Белоусов подчеркнул, что наша сторона планировала продлить соглашение еще на год. Как минимум, на квартал. Однако действия стран Персидского залива обрушили цены на черное золото. Об этом Белоусов заявил в эфире программы "Вести в субботу".
Напомним, сделка ОПЕК не состоялась во время переговоров 6 марта. Партнеры разошлись во мнениях – по мнению Москвы, существующие условия было необходимо сохранить, а Эр-Рияд настаивал на дополнительном сокращении добычи нефти. Итого стало снятие ограничений на добычу черного золота в странах-участницах распавшегося союза с апреля.
Как сообщалось ранее, в нефтяную войну решили вмешаться США. Вашингтон намерен усилить давление на Россию и ввести санкции. Между тем ряд аналитиков на фоне обвала цен на нефть дают негативные прогнозы по курсу рубля на ближайшее будущее. По словам одного из экспертов, российская валюта неизбежно продолжит дешеветь.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
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