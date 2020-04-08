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Россия отвергла заявления США по нефти

Россия отвергла заявления США по нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Москве ждут от Вашингтона конкретики

Предложение США по уменьшению добычи нефти не устраивает российскую сторону. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общее сокращение нельзя сравнивать с уменьшением добычи для стабилизации мировых рынков.

По его словам, которые приводит ТАСС, это все равно что сравнивать длину и ширину.

В Кремле добавили, что от США ждут именно регулирования объемов, то есть посуточной добычи нефти, поэтому в Москве по-прежнему рассчитывают на конкретные действия американских компаний.

Ранее о сокращении добычи заявил Трамп. Однако никаких конкретных цифр он не назвал и вообще сказал, что "решение возможно, примут, возможно, нет".

С Эр-Риядом у Москвы договориться пока не получается. Накануне стало известно, что Саудовская Аравии хочет закрепить сегодняшний уровень добычи и сокращать, отталкиваясь от него, в то время как в России настаивают на уровне первого квартала этого года.

Обвал цен на нефть, а следом, и падение курса рубля произошло после развала сделки ОПЕК+, когда Саудовская Аравия резко нарастила темпы добычи нефти.

Александр ИЛЬИН

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