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Лукашенко запросил у России снизить цену на газ

Лукашенко запросил у России снизить цену на газ
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Такое заявление лидер сделал комментируя обидные для него материалы анонимов и российских СМИ о вспышке COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул некоторые российские СМИ в предвзятости. Он посчитал, что данные, которые публикуют журналисты под эгидой помощи только разрушают имидж страны. Он отметил, что если в России и хотят по-настоящему помочь, то пусть снизят цену на поставляемый природный газ. 

Так резко лидер высказался на совещании, посвященном обсуждению коронавирусу в Минске 

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", – возмущенно прокомментировал глава государства сообщения в анонимных телеграмм-каналах и некоторых СМИ. 

Лукашенко попросил тех, кто "плявузгает" перестать это делать и, если они не верят, приехать в страну и посмотреть на все своими глазами. 

После он отметил, что если в РФ и хотят помочь, то лучше пусть собьют цену на природный газ до "мировой цены". 

"Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?",

цитирует его БелТА. 

Ранее сообщалось, что Минск напомнил Москве про скандал с респираторами, а после отметили, что присланные Россией тесты на COVID-19 "не особо-то и помогли". 

Марина МОНРО

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