Бороться с последствиями эпидемии нужно начинать еще до ее окончания, настаивают эксперты

У ЕС может не хватить денег на финансирование программ по преодолению экономического кризиса после пандемии COVID-19. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

По его словам, ранее эксперты Еврокомиссии рекомендовали заложить в бюджет около €500 млрд для расходов на здравоохранение и поддержку малого и среднего бизнеса после коронавируса. Но в реальных условиях этого может оказаться слишком мало.

"Может потребоваться помощь в размере 1,5 триллионов евро, чтобы преодолеть этот кризис", - заявил Джентилони в интервью Der Spiegel, пояснив, что потребуется как минимум еще триллион евро, который пока не понятно, где брать.

В то же время он раскритиковал предложение воспользоваться "планом Маршалла" как после Второй мировой войны. Механизм предполагает создание, в том числе за счет внешних заимствований, специального общего фонда, деньги из которого могут быть направлены на помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам ЕС. Джентилони напомнил, что этот план требует времени, а у Европы его нет.

"Мы не можем ждать, – цитирует еврокомиссара ТАСС. – Восстановление должно начаться уже сейчас, весной – летом", – заявил он.

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