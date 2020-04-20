Украина массово закрыла шахты из-за российского угля
Украинская экономика, которая испытывает жесточайший стресс из-за эпидемии коронавируса, подверглась очередному чувствителному удару – сегодня прекратили работу сразу десять шахт и вспомогательных предприятий компании "ДТЭК Павлоградуголь". Об этом сообщает в своем "Фейсбук" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Отметим, что это самое крупное угольное объединение в стране, а в самом Павлограде (Днепропетровская область) почти все мужское население трудится под землей.
"Прибыльные шахты переведены в состояние комы – их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения", – написал профсоюзный деятель.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не имеет отношения к распространению COVID-19 и введенным карантинным мерам.
"Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях – потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским", – заявил Волынец.
Он считает, что от "антиукраинских действий" властей пострадают бюджеты Терновки, Павлограда, Первомайска, Добропольского, Юрковского, Петропавловского районов, населенных пунктов Донецкой области, "жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия".
Кроме того, остановили деятельность шахты Мирнограда, Червонограда, Первомайска, Лисичанска, Волыни, добавил Волынец.
По его словам, Украина очутилась на пороге коллапса.
Пользователи тут же предложили горнякам брать в руки каски и традиционно отправляться "на Киев". Однако есть и другие советы. Так, харьковчанин Анатолий Шаповалов считает, что украинский уголь нужно отправить в Роттердам, "чтобы был не дешевым, или в ЮАР, а затем вести обратно".
Напомним, в середине марта Киев с 1 апреля ввел спецпошлиныв размере 65% на российский уголь и электроэнергию, за исключением антрацита и кокса. Потом эта дата была перенесена на 15 апреля, а на прошлой неделеминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что кабмин снова отодвинул введение спецпошлины на 1 мая, пишет "Укринформ".
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