Судно направляется к берегам Германии

Трубоукладчик "Академик Черский" движется в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром газопровода "Северный поток – 2". Это следует из данных навигационных порталов Vesselfinder и Myshiptracking, следящих за маршрутами кораблей.

По их информации, трубоукладчик должен прибыть к месту назначения уже завтра вечером, 8 мая.

Отметим, в Мукране находятся трубы для российского проекта. Возможно, судно "Газпрома" идет загрузить их на свою платформу.

Ранее сегодня польский эксперт Камиль Зайончковский заявил, что "СП – 2" все-таки будет достроен. Он указал на тот факт, что "Академик Черский" не просто так прибыл пару дней назад в Калининград, сделав большой крюк из Находки через берега Африки и север Европы.

