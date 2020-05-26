Надежды всех противников российской трубы возлагаются на Соединенные Штаты

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в район строительства газопровода "Северный поток – 2", а значит у оппонентов проекта остается лишь один способ остановить его реализацию – ввести Вашингтону очередную порцию санкций. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten, задаваясь почему-то вопросом, являются ли американские рестрикции "последней надеждой Польши".

Отмечается, что "Черский" долго скрывал свой конечный пункт назначения, когда в феврале вышел из Находки, но в итоге в начале мая пришвартовался в немецком порту Мукран на полуострове Рюген. Там расположен склад для труб "СП – 2", а совсем рядом с ним на Балтике находится недостроенный участок газопровода.

Впоследние годы российский проект подвергался нападкам со всех сторон, сообщает издание. Так, США ввели против него санкции, вынудив европейских подрядчиков отказаться от укладки труб по дну моря, а европейские суды вынесли решение против "СП – 2". Однако Россия последовательно продолжает строить газопровод и готовит апелляции на решения вердиктов ЕС.

"Если что-то и может помешать россиянам самостоятельно завершить "Северный поток – 2", так это новый пакет санкций США", – цитирует Free News эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.

Между тем, как показывает практика, рестрикции в лучшем случае могут лишь немного задержать реализацию проекта, но не остановить его, подчеркивается в статье.

Напомним, трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" продолжает находиться в немецком порту, где расположен логистический центр "СП – 2". Ранее СМИ сообщали, что судно готовится к погрузке на борт труб.

