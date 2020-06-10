Потребление топлива снижается шокирующими темпами

Сильнейший в истории газовый кризис случится в 2020 году. Таков прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам экспертов, понижение экономической активности стран из-за пандемии коронавируса и теплая зима привели к сокращению спроса на голубое топливо на 4%.

По данным на начало июня, падение продаж газа зафиксировано на всех мировых рынках. И если показатели по Китаю снизились незначительно, то в других регионах побиты все антирекорды.

"Европа – это самый пострадавший рынок, с падением на 7% в годовом исчислении", – говорится в отчете МЭА.

Предложение при этом не сокращается. Соответственно, цены летят вниз, усиливая газовый шок.

Усугубляет ситуацию понимание, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после удара COVID-19. Она перейдет к росту, в лучшем случае, в 2021 году. Но это не означает автоматического преодоления и газового кризиса. Да, аналитики допускают, что спрос на газ в 2021 г. тоже начнет повышаться. Но произойдет это за счет очень низких цен на топливо.

В целом, по прогнозам МЭА, в текущем году мировой спрос на газ сократится на 4%, что составляет 150 млрд кубометров. Лишь к 2025 г. мировое потребление вернется к уровню 2019 года. Волатильность на рынке при этом сохранится, что представляет дополнительный риск для крупнейших производителей газа, в том числе для России.

В мае стоимость газа по спотовым контрактам уже уходила в минус. Если цены еще снизятся, добыча топлива станет нерентабельной для России. Потеря нефтяных и газовых доходов сильно бьет по бюджету нашей страны.