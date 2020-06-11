Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать

Планы США ввести санкции против страховых компаний, причастных к строительству "Северного потока – 2", на самом деле, не помешают реализации проекта. В этом убежден польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк. Но он подсказал способ нанести действительно серьезный удар по строящемуся газопроводу.

Кубяк напомнил, что у России есть собственные страховые компании, которые занимаются рисками при проведении глубоководных строительных работ. Тот же трубоукладчик "Академик Черский", который может закончить "Северный поток – 2", застрахован фондом, принадлежащим "Газпрому". Поэтому такие санкции России не страшны. Но есть другой путь: можно напугать негативными последствиями компании, оказывающие услуги по сертификации газопроводов.

Перед вводом в эксплуатацию объекта, подобного "Северному потоку – 2", необходимо подтвердить его соответствие проекту. Российская сторона ранее заключила договор на такую услугу с норвежским сертификационным обществом Det Norske Veritas. Это крупная международная компания, которая не может позволить себе риск попасть под ограничения США, указал Кубяк в эфире Polskie Radio. Если она откажется от обязательств, РФ будет сложно найти другую компанию по сертификации.

"В этой роли должна выступать независимая организация. Если россияне решат удостоверять соответствие самостоятельно, результат такой сертификации можно будет оспорить", – подчеркнул эксперт.

"Северный поток-2" – строящийся газопровод, по которому планируется подавать до 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию и далее в другие европейские страны. Из-за угрозы санкций США против судов-трубоукладчиков стройку в начале 2020 г. покинул швейцарский подрядчик. На данный момент прокладка труб в Балтийском море не возобновилась, а из-за океана приходят сообщения о подготовке нового пакета санкций против "Северного потока – 2".