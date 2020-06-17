Москве не нужен ржавый газопровод на фоне сокращения поставок топлива через Незалежную

Российский концерн "Газпром" вырезает старые трубы по направлению к украинской границе по причине их ненадобности. Так прокомментировал директор Института национальной энергетики и главред корпоративного журнала монополиста Сергей Правосудов вчерашнюю информацию из Киева о демонтаже транзитного трубопровода со стороны РФ у границ с Незалежной.

По его словам, такие действия "Газпрома" объясняются существенным сокращением поставок через ГТС Украины, на которую ранее приходилось около 90% всей транспортировки газа в Европу.

"Да, старые трубы демонтируют. Но не то что все трубы, а просто те, которые сейчас не востребованы для транзита, наиболее старые участки. Вот о чем идет речь", – пояснил "ПолитЭксперту" Правосудов.

Он отметил, что устаревшие трубы по истечении времени нужно менять, но такая надобность отпадает, когда объемы перекачки голубого топлива сильно уменьшаются. Кроме того, указал эксперт, часть транзита перераспределилась на трубопроводы "Северный поток" и Ямал – Европа.

Как пишет издание "Взгляд", "Газпром" уже четыре года публично сообщал о планах в ближайшие пять лет демонтировать около 4,3 тыс. км труб в Центральном коридоре ГТС, а также закрыть 62 компрессорных цеха. До 2030 года компания намерена срезать 10,7 тыс. км газопроводов.

В первую очередь, демонтаж коснется маршрутной ветки, которая связывает Ямбургское месторождение с населенным пунктом Суджа в Курской области. Отсюда качается около 70% российского газа через украинское направление. После сокращения мощностей объем транзита в будущем снизится до 10-15 млрд куб сырья в год.

Однако пока украинцы могут быть спокойны – в ближайшие несколько лет не все трубы будут срезаны, поскольку у "Газпрома" есть контракт с Украиной на транспортировку газа в Европу. В этом году РФ должна поставить по договору 65 млрд куб, а далее в течение еще четырех лет по 40 млрд куб в год, подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напомним, накануне глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа, что является для Киева "проблемой", на которую власти Украины повлиять никак не могут.

