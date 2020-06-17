Таким образом, Минск может выторговать у Москвы дешевый газ

Белоруссии стоит продать России Минский завод колесных тягачей, который необходим для ее военно-промышленного комплекса, а в обмен потребовать для Республики цены на голубое топливо как у россиян. Об этом написал в "Фейсбук" близкий к администрации лидера белорусов Александра Лукашенко политолог Александр Шпаковский.

"Если для нужд ВПК России нужен МЗКТ, то его надо продать. Если для нужд белорусской экономики нужны внутрироссийские цены на газ, то они должны быть предоставлены, несмотря на все издержки "Газпрома", – считает Шпаковский.

По его мнению, эта сделка вполне допустима для Минска, поскольку отношения в рамках Союза двух стран являются первичными, а коммерческая выгода вторична.

"Если Беларуси нужно принести в угоду России в жертву свои интересы на том или ином векторе, то это нужно сделать. Если возникают издержки для Беларуси в этой связи, то Россия должна их компенсировать превентивно", – полагает эксперт.

Свое предложение по сделке он назвал утопичным, зато союзнические отношения тогда будут настоящими, а не "коммунальной квартирой", в которой жильцы постоянно делят счет за услуги ЖКХ.

В комментарии к посту политолог также добавил, что Россия могла бы еще продать свою молочную промышленность или завод Ростсельмаш". А Минск, у которого нет таких геополитических амбиций, как у Москвы, будет поддерживать ее "по-братски везде – от Сирии и до Крыма".

Напомним, на тягачах МЗКТ установлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", ЗРК С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК "Тор" и "Бук".

Год назад тогдашний посол России в Белоруссии Михаил Бабич вел переговоры о продаже РФ контрольного пакета акций МЗКТ.

В свою очередь, Лукашенко еще в 2015 г. заявлял, что у Минска нет планов продавать предприятие, если только Москва не предложит $3 млрд. Позднее бацька посчитал, что РФ могла бы акции МЗКТ обменять на акции компании "Башнефть" или на нефтяное месторождение.