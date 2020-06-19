Руководить проектом будет человек, работавший и над первым балтийским газопроводом

Компанию-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG покинул ее директор Хенниг Коте. Ему на замену пришел Марко Казирати, сообщает РИА "Новости" в пятницу, 19 июня.

Как отметили в компании, Коте о ставил свой пост в начале июня по личным обстоятельствам.

"На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком – 2", так и над "Северным потоком", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сегодня представитель Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель прекратить участие Германии в строительстве российского газопровода из-за убийства в прошлом году в центре Берлина гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура полагает, что это преступление было совершено неким россиянином Вадимом К., получившим задание якобы от властей России.

