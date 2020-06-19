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Компанию-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG покинул ее директор Хенниг Коте. Ему на замену пришел Марко Казирати, сообщает РИА "Новости" в пятницу, 19 июня.
Как отметили в компании, Коте о ставил свой пост в начале июня по личным обстоятельствам.
"На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком – 2", так и над "Северным потоком", – рассказали в пресс-службе компании.
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