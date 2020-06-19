"Северный поток - 2" обрел нового директора

"Северный поток - 2" обрел нового директора
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Руководить проектом будет человек, работавший и над первым балтийским газопроводом

Компанию-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG покинул ее директор Хенниг Коте. Ему на замену пришел Марко Казирати, сообщает РИА "Новости" в пятницу, 19 июня.

Как отметили в компании, Коте о ставил свой пост в начале июня по личным обстоятельствам.

"На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком – 2", так и над "Северным потоком", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сегодня представитель Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель прекратить участие Германии в строительстве российского газопровода из-за убийства в прошлом году в центре Берлина гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура полагает, что это преступление было совершено неким россиянином Вадимом К., получившим задание якобы от властей России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты дня на 19 июня

Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

На ликвидацию аварии в Норильске потратили 5 миллиардов

Бюджетных денег вкладывать не пришлось: работы финансировала компания Потанина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей