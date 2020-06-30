Европейцев призвали бороться за свою энергобезопасность

"Северный поток – 2" нуждается в поддержке Евросоюза в свете угрозы новых санкций США против газопровода. Об этом заявил председатель правления австрийской компании OMV, являющейся соинвестором проекта, Райнер Зеле.

"Важно, чтобы эта задача была не на уровне Германии, а на уровне ЕС. Европа должна демонстрировать солидарность, давать сплоченный ответ", – приводит ИА "Финмаркет" слова Зеле.

Сейчас сложно говорить, когда строящийся газопровод будет введен в эксплуатацию, отметил австрийский предприниматель. По его словам, во многом это будет зависеть от США, где сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях в отношении как непосредственно "Северного потока – 2", так и компаний, причастных к реализации проекта. Поэтому так важна позиция Евросоюза – он должен защищать свои интересы и выстраивать энергобезопасность сам, без вмешательства США.

Ранее в Вашингтоне признали, что решение о выводе части американских войск из Германии было принято в качестве наказания Берлина за строптивость в отношении "Северного потока-2". Кроме того, судя по утечкам в СМИ, американцы допускают введения санкций против немецкого руководства, поддерживающего строительство газопровода из России в ФРГ по дну Балтийского моря.