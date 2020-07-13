Ранее сообщалось, что доллар может стоить 60-70 копеек в ближайшее время

Глава Центробанка Эльмира Набиуллина утверждает, что в ближайшее время в России не будет деноминации рубля. По ее словам, с номиналами купюр не будет никаких изменений.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала все слухи вокруг деноминации рубля провокацией, сообщает URA.RU.

Ранее аналитики заявили, что на одного жителя страны приходится слишком много наличных купюр – для экономики страны это может быть губительно. Они предложили провести в стране деноминацию рубля, чтобы как-то исправить положение.

По подсчетам специалистов, уменьшать номинал купюр следовало в сто раз. В таком случае стоимость доллара бы составила 70 копеек, а проезд в метро обходился бы людям не дороже 50 копеек.