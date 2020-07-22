Помощь от государства достанется определенным категориям граждан

Россияне имеют право получить единовременную выплату в размере 28,5 тыс. руб. На эти деньги могут претендовать беременные супруги военнослужащих-призывников. При этом срок ожидания рождения ребенка должен быть не менее 180 дней.

Как пишет издание UssurMedia.ru, данное пособие выплачивается с 1 февраля.

Отмечается, что беременные жены курсантов, которые проходят учебу в военных заведениях, на единовременные выплаты рассчитывать не могут. Однако, подобная несправедливость скоро может измениться. Так, в начале июня текущего года спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила своему заместителю Галине Кареловой подготовить соответствующие поправки, чтобы беременные супруги будущих офицеров также получили ЕДВ.

Ранее в июле появилась информация о дополнительных выплатах для пенсионеров за "советский стаж" трудовой деятельности, но в итоге она оказалась недостоверной, пишет "ЦарьГрад". Дело в том, что пенсионные начисления переоценивали в 2009 г., этот процесс называется валоризацией. Тогда все пенсии до 2010-го пересчитали, поэтому никакие допвыплаты не полагаются.