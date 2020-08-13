Старый Свет дает понять Вашингтону, что национальные интересы нужно уважать и саботаж не пройдет

США всегда считали себя "исключительной" нацией. Подобная точка зрения во многих случаях может быть относительно приемлемой. Однако это становится маловажным, когда ее используют как оправдание для того, чтобы относиться к другим странам как к менее значимым в общем порядке вещей. Это еще менее оправдано, когда такая исключительность рассматривается как оправдание навязывания своей воли и желаний остальному миру.

Об этом пишет австралийский юрист высшей категории Джеймс О’Нейл в своей статье под названием ""Северный поток – 2": неужели европейские личные интересы наконец-то превзойдут влияние США" для издания NEO.

По мнению автора, Штаты уже давно взяли на себя право высказываться о приемлемости или неприемлемости наций в своей собственной географической зоне и в мире в целом. Яркий тому пример – вмешательство в политику суверенных стран и наличие 800 военных баз Пентагона во всех уголках планеты.

"Бесконечная способность западных СМИ к самообману проявляется в том, что они постоянно сообщают о якобы амбициях России и Китая контролировать мир, полностью игнорируя глубоко агрессивное и своекорыстное поведение США", – говорится в статье.

Очередной иллюстрацией неумолимого желания Вашингтона надзирать за судьбами других государств в настоящее время являются попытки американцев сорвать завершение проекта "СП – 2".

О’Нейл отмечает, что Европе крайне необходимы для развития экономики и поддержания высокого уровня жизни нефть и газ.

Вот тут-то и вступают в игру российское природное сырье. У Москвы здесь беспроигрышная ситуация: Европа удовлетворяет свои энергетические потребности, а у РФ есть ценный источник получения иностранной валюты и, вероятно, "политический бонус от того, что она является надежным и относительно дешевым поставщиком" необходимой энергии.

Однако рассматривать вопрос сырья с точки зрения выгод, которые приобретают страна-поставщик Россия и страны-получатели, включая Германию, – значит недооценивать геополитику, считает автор.

Между тем США пытаются продавать европейцам свой собственный, более дорогой СПГ, и с самого начала выступают против российского газопровода. Более того, в течение последних 70 с лишним лет Штаты навязывали свою волю европейским нациям и не принимая никаких возражений.

Сменявшие друг друга американские правительства неустанно изображали “российскую угрозу”, а любое взаимовыгодное сотрудничество между Россией и ее соседями явно подрывает эту пропаганду. Теперь Вашингтон в случае с "СП – 2" решил оказать серьезное давление на Европу с целью остановить проект, что выходить за всякие рамки.

"Это вопиющее и абсолютно неприемлемое вмешательство в права и привилегии суверенных государств и их независимых компаний, а также в их право принимать решения исходя из собственного восприятия национальных интересов", следует из материала.

До сих пор давление Госдепа США было безуспешным. Проект, похоже, будет завершен в срок. Выиграют и Россия, и Европа. Однако, возможно, самым значительным результатом является то, что попытки давления и саботажа со стороны Вашингтона убедить представителей Старого Света действовать вопреки их собственным интересам явно не увенчались успехом.

"Если это еще один симптом продолжающегося снижения влияния США в Европе, то его следует только приветствовать" – резюмируется в статье.

