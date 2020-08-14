Страны ЕС выступили против США из-за "Северного потока - 2"

Страны ЕС выступили против США из-за "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Представители 24 государств устроили демарш американцам по поводу санкций

В связи с намерениями Штатов принять в отношении "Северного потока – 2" новые меры, направленные на сдерживание строительства, страны Евросоюза направили коллективный протест в Вашингтон. Его подписали 24 страны. 

Как указывает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, во время видеоконференции с Госдепартаментом США представители государств Европы выразили "ноту протеста" по поводу санкций в отношении газопровода – на каком уровне не известно, пишет RT

Какие именно страны решили объединиться в этом шаге против Штатов, не указывается, как и то, какие не стали принимать участие, передает телеканал "360". Однако сообщается, что свой протест по поводу санкций выразили и те государства, которые изначально критиковали строительство "Северного потока – 2". 

В Евросоюзе открыто обвинили США в нарушении международного права, подчеркнув, что его "политика должна определяться в Европе, а не в третьих странах". 

Эксперты полагают, что выражением ноты протеста ЕС намерены защитить свои компании от американских санкций. 

В российском МИД также категорично высказались по поводу США, предпринимающих попытки помешать строительству газопровода. Сергей Лавров заявил, что Америка делает "все, что заблагорассудится", в международном политическом пространстве. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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