Аналитик уверен, что настрой Брюсселя вполне серьезен

Ограничения Штатов по "Северному потоку – 2" грозили в первую очередь частным компаниям. Теперь, когда Белый дом собирается санкционировать целые страны, Европа может начать противостояние с Вашингтоном. Такое заявление сделал главный аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.



Эксперт уверен: "Северный поток – 2", скорее всего, будет достроен к середине весны 2021 года. "Газпром" обратится в ЕС с огромным перечнем документов по эксплуатации объекта. Тогда-то Евросоюз и станет размышлять: одобрить требования России, тем самым пойдя наперекор США, или же отказаться из-за угрозы американских санкций. Но, учитывая то, что Брюссель уже огрызается на претензии "большого брата", то вполне вероятно, что Европа введет ответные меры в виде пошлин на поставки американского СПГ.

Глава аналитического центра AMarkets Артем Деев заявил, что такие заявления со стороны Европы звучат довольно серьезно и опасно. США усиливали давление на СП-2, готовясь к борьбе за европейский рынок сбыта голубого топлива. И здесь главными соперниками на арене выступают Вашингтон с "Газпромом". А самой Европе нужно все и сразу.

"Ей не выгодно быть зависимой от кого-то одного, поэтому Брюсселю необходимы различные каналы поставки сырья для усиления конкуренции", - добавил Деев в беседе с MK.ru.

Ранее стало известно, что из-за намерений Штатов принять в отношении "Северного потока – 2" новые меры, принятые для сдерживания строительства, из Евросоюза направили коллективный протест в Белый дом. Его подписали 24 страны.