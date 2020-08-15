Воинственный настрой США против "Северного потока - 2" вызвал презрение у ФРГ - СМИ

Воинственный настрой США против "Северного потока - 2" вызвал презрение у ФРГ - СМИ
Фото: pixabay.com
В Германии уверены, что ни одна страна мира не в состоянии диктовать для них условия

У властей ФРГ вызвало презрение стремление Штатов повлиять на строительство "Северного потока – 2". Ведь таким образом Америка стремится заставить европейскую страну приобретать в США более дорогой сланцевый газ, пренебрегая интересами Старого Света. Об этом пишет New Europe.

Штаты ведут довольно агрессивную политику в отношении ФРГ, угрожая введением новых санкций. Три американских сенатора отправили письмо с угрозами в компанию Sassnitz GmbH, пообещав разорить город Засниц и его порта Мукран, если там продолжат хранить трубы для СП-2 и не станут воспрепятствовать работе кораблей-укладчиков "Академик Черский" и "Фортуна".  

В Германии назвали настолько агрессивную тактику в ведении дел "неуместной". Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ) Хайко Маас подчеркнул, что государство вправе решать самостоятельно, кто станет его поставщиком энергии. Это касается не только ФРГ, но и остальных европейских стран. 

Ранее "Утро.ру" информировало, что Европа постарается выдавить Штаты с континента из-за СП-2. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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