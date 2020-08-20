Россию захотят наказать за белорусские протесты

Евросоюз пытается показать США свою независимость в вопросе строительства "Северного потока – 2". Они указывают, что Америка ведет себя возмутительно, вмешиваясь во внутренние экономические дела стран Европы. Однако как в итоге сложится ситуация с завершением проекта – предугадать сложно, отмечает сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

До сих пор ни "Фортуна", ни "Академик Черский" к достраиванию трубопровода не приступили, хотя разрешение на ведение деятельности у них есть.

"В этот процесс могут вмешаться другие политические события – тот же политический кризис в Белоруссии. Как он будет разрешен? Если ситуация усугубится, то это вызовет политические решения в ЕС", – отмечает Федоров в разговоре с изданием "Экономика сегодня".

Он уверяет – именно Россию объявят "крайней" вне зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация в Белоруссии – даже если Лукашенко сможет сохранить власть.

В Польше уже говорят, что реализацию СП-2 следует прекратить в ответ на события в республике. Попытки "наказать" Россию, отмечает эксперт, уже есть. Он уверяет, что ждать здравомыслия в этом вопросе от ЕС не стоит, поскольку в противном случае "ЕС будет сложно сохранить самостоятельные лицо и позицию".

Эксперты полагают, что у Польши действительно есть инструменты, способные помешать строительству "Северного потока – 2".