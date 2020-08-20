У Варшавы есть реальные инструменты против строительства газопровода

Если Польша так хочет остановить проект "Северный поток – 2, она может задействовать механизм Европейского мониторинга иностранных инвестиций (EUFIS). Об этом заявил аналитик Атлантического совета из Великобритании Алан Райли.

Он напомнил, что под действие EUFIS проект может попасть в течение 15 месяцев после завершения финансовых вложений. Учитывая, что "Северный поток – 2" пока вообще не достроен, на него механизм Евромониторинга точно распространяется.

"Нужно только девять государств-членов ЕС, чтобы инициировать процесс EUFIS. Он позволит снова поднять вопрос об угрозе Nord Stream – 2 европейской безопасности", – пояснил аналитик.

По его мнению, Варшава могла бы собрать противников российского газопровода и воспользоваться возможностями Евромониторинга, а потом в рамках международного сотрудничества к процессу можно подключить США, приводит Biznesalert слова британского специалиста.

Ранее Райли утверждал, что трубы "Северного потока – 2" останутся полупустыми из-за действия норм Третьего энергопакета ЕС.

Строительство трубопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря финансируют "Газпром" и крупные европейские энергетические компании. На основании собственного законодательства Польша уже выписала некоторым из них многомиллионные штрафы.

Планировалось, что "Северный поток – 2" заработает с января 2020 года. Но незадолго до завершения проекта под угрозой санкций США стройку покинул швейцарский подрядчик с трубоукладчиком. Россия намерена закончить проект своими силами, но как – не сообщается. На днях в "Газпроме" признали, что предпочитают держать информацию в тайне, чтобы предотвратить возникновение новых препятствий.