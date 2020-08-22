Эксперты признали, что ошибались по поводу решения российского лидера

Принятое около года назад решение Владимира Путина о наращивании золотых запасов в стране сейчас оказалось самой верной стратегией. Об этом заявил редактор экономического отдела Die Welt Хольгер Цшепиц.

Как пишет издание Deutsche Welle, эксперт подчеркнул: золото стало спасением для экономики в период кризиса, вызванного коронавирусом. Он указал, что в прошлом году в одной из статей буквально разгромил решение российского лидера, но теперь свою ошибку на этот счет признает.

Сейчас рост стоимости золота рекордный – за унцию металла дают больше двух тысяч долларов. Эксперт подчеркнул, что Путин поступил достаточно умно и мастерски справился с задачей снижения зависимости рубля от валюты.

Однако немецкий обозреватель отметил, что, несмотря на грамотное решение, Путину не удается до конца вытянуть российскую экономику, а население страны продолжает бедствовать.

О продаже золотых резервов в стране вопроса пока не стоит, считаетЦшепиц. Президент России не будет, по его мнению, вкладывать деньги в развитие экономики страны, поскольку для него важно повысить значимость государства на международной арене.