Две страны тесно связаны, поэтому кризис в одной плохо влияет на положение в другой

Ситуация в Белоруссии негативно отражается на экономической стабильности России. Это признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 августа.

Он напомнил, что экономики двух стран тесно интегрированы, поскольку РФ и РБ являются членами Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Естественно, что проблемы в соседней Республике серьезно беспокоят Россию.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Вместе с тем у российской экономики есть запас прочности, успокоили в Кремле.

Ранее эксперты напомнили, что банки РФ являются держателями значительной части долга Белоруссии. Если кризис в Республике приведет к дефолту, это станет сильным ударом по финансовой системе нашей страны.

Накануне стало известно, что Москва согласилась реструктурировать долг Минска в размере $1 миллиарда.