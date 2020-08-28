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Ситуация в Белоруссии негативно отражается на экономической стабильности России. Это признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 августа.
Он напомнил, что экономики двух стран тесно интегрированы, поскольку РФ и РБ являются членами Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Естественно, что проблемы в соседней Республике серьезно беспокоят Россию.
"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности", – цитирует Пескова РИА "Новости".
Вместе с тем у российской экономики есть запас прочности, успокоили в Кремле.
Ранее эксперты напомнили, что банки РФ являются держателями значительной части долга Белоруссии. Если кризис в Республике приведет к дефолту, это станет сильным ударом по финансовой системе нашей страны.
Накануне стало известно, что Москва согласилась реструктурировать долг Минска в размере $1 миллиарда.
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