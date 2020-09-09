Щедрое предложение Варшавы раскритиковали

Даже при полной загрузке мощностей Baltic Pipe не хватит, чтобы заменить поставки по "Северному потоку – 2". На это указал аналитик Центра энергетики "Сколково" Сергей Капитонов.

Ранее официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Европа вовсе не нуждается в дополнительных поставках российского газа по "Северному потоку – 2". А если Берлину не хватит нынешних объемов, то Варшава готова поделиться мощностями газопровода Baltic Pipe, строящегося из Норвегии по территории Дании в Польшу.

Изучивший щедрое предложение поляков эксперт указал на неравноценность замены "Северного потока – 2" на Baltic Pipe. Российский трубопровод рассчитан на 55 млрд кубометров газа в год, тогда как польский – всего на 5 – 10 миллиардов. Причем значительная часть из них неминуемо останется в Польше, которая строит трубу, чтобы отказаться от российских поставок нефти. Поэтому другие страны ЕС если и могут рассчитывать на Baltic Pipe, то как на возможность диверсификации поставок, но не на замену российской трубе, приводит РИА "Новости" мнение Капитонова.

Ранее о ненужности "Северного потока – 2" заявили в Германии. Споры вокруг российского проекта возобновились с новой силой после болезни блогера Алексея Навального. После сообщения, что он мог быть отравлен "Новичком", многие на Западе потребовали наказать Москву за применение химического оружия, и канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что ограничительные меры могут коснуться "Северного потока – 2". При этом, по немецкому законодательству, Берлин не может заморозить проект.