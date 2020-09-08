Пустые угрозы: "Северный поток - 2" спасут немецкие законы

Пустые угрозы: "Северный поток - 2" спасут немецкие законы
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Власти ФРГ не имеют отношения к строящемуся газопроводу

Угрозы правительства Германии запретить строительство "Северного потока – 2" – это пустая болтовня. Российский проект защищен немецким законодательством. На это указал политолог Александр Сосновский.

Он напомнил о действующем в ФРГ Законе о внешней торговле. В нем говорится, что государство не имеет права вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам. В проекте "Северный поток – 2" участвуют частные компании, решать за них Берлин не может, подчеркнул Сосновский в своем телеграм-канале.

"Для отказа (от "СП – 2" – прим.ред.) необходимо нарушить закон либо изменить его", – отметил политолог.

Об этом же говорили и немецкие эксперты. "Федеральное правительство не является ни строителем, ни оператором балтийского трубопровода. Инвесторы – частные компании", – написано в статье издания Тagesschau.de. В ней указывается, что Берлин может остановить строительство, только если докажет вред, который газопровод нанесет национальным интересам. Но это будет очень сложно обосновать с юридической точки зрения.

Ранее против санкций, затрагивающих "Северный поток – 2", высказался министр экономики Германии Петер Альтмайер, передает "Царьград".  

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что против России могут быть введены санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Меры могут затронуть, в том числе, проект "Северный поток – 2". В бундестаге такую позицию канцлера раскритиковали.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей