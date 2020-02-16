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Отвести беду: что нельзя делать 16 февраля

Отвести беду: что нельзя делать 16 февраля
Фото: pixabay
На этот день есть целый список запретов

Сегодня православные чтят память святой Анны и Симеона Богоприимца. Пророк предсказал изменения в жизни человечества после рождения Иисуса. 16 февраля православные молятся всем святым – просьбы обязательно дойдут до них.

В этот день нужно задуматься о своей духовной жизни, постараться помогать другим и попросить прощения за все свои проступки и грехи.

Дурной приметой считается брать деньги в долг и ходить в черном – это сулит неприятности. Сегодня запрещено работать. Исключение составляет только деятельность, которая направлена на благо других людей.

16 февраля также нужно воздержаться от спиртного. Домашние дела, как и работа, в этот день под запретом. Уборку лучше отложить на другое время и провести время с семьей.

В день Симеона Богоприимца нельзя ссориться и сквернословить – это навлечет беду на ваш дом. Кроме того, 16 февраля нельзя гадать.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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