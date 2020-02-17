На Руси девушки гадали на любовь

Сегодня православная церковь чтит память святого Николая Исповедника. В народе его также называли Николой Студеным, ведь именно 17 февраля зачастую наступали сильные морозы. На Руси в этот день гадали и совершали привлекающие богатство обряды. Также было принято молиться святому: считалось, что он поможет исцелиться от страшных болезней.

Согласно народным приметам, на Николу Студеного нельзя собираться в долгое путешествие – оно окажется неудачным. Также не рекомендуется выходить на улицу после заката, а тем более – в лес: на Руси верили, что это к большим неприятностям. Кроме того, 17 февраля запрещалось веселиться. Примета гласит, что тех, кто будет смеяться, нечисть защекочет до смерти.

А еще в этот день никогда не надевали красную одежду – считалось, что это к большим неприятностям, ведь этот цвет является символом агрессии. На Николу Студеного было принято много работать и заниматься домашними делами. Девушки же часто гадали на любовь: согласно народным приметам, все предсказания в этот день сбываются, а сны оказываются вещими.

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