Денежные вопросы в Мартынов день лучше отложить

26 февраля православная церковь чтит память Мартиниана Палестинского. В народе святого также называли укротителем страстей и молились ему, чтобы избавиться от различных искушений. Также в этот день на Руси принято ходить на кладбища и поминать усопших.

В Мартынов день определяли, когда наступит потепление. Так, если снег начал таять, то весна будет теплой и ясной. Морозная и сухая погода – к жаркому лету, а вот пасмурный день предвещал затяжные холода.

Согласно народным приметам, в этот день категорически нельзя ссориться – конфликтов следует избегать любым способом. Также лучше не заниматься финансовыми вопросами: ничего не планировать, не покупать и не давать в долг. Кроме того, запрещалось заниматься рукоделием – на Руси верили, что шитье 26 февраля приведет к слепоте.

По традиции, в Мартынов день встречались с близкими друзьями, а супружеские пары обменивались секретами ведения домашнего хозяйства. Также считалось, что следует заняться уборкой в доме – это, согласно народному поверью, принесет счастье и удачу.

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