Древние считали предпоследний день февраля особенным и благодарили за детей

Православная церковь чтит 27 февраля память создателя азбуки и славянской письменности Кирилла. Наши предки считали, что по погоде в этот день можно было узнать, когда придет весна и насколько плодородным будет лето.

Традиции и обычаи, а также приметы 27 февраля

На Руси этот день носил интересное название – "Бабьи взбрыксы". Женщинам полагалось ходить по своим повитухам и угощать их пирогами, вином и пивом на воде, собранной мужчинами из семи святых источников. Это была благодарность за появившихся на свет детей.

Считается, что в Кириллов день хорошо начинать лечение от алкоголизма. А вот с некоторыми другими начинаниями рекомендуется повременить. Например, не стоит отправляться на прием к стоматологу, делать новую стрижку или маникюр. Впрочем, порадуют новые покупки: приобретенные вещи долго послужат и будут полезны обладателю.



27 февраля: приметы и поверья

1. Если погода хорошая, следует ожидать серьезных морозов.

2. Если тучи сгрудились в кучу – будет ненастье.

3. Яркое на восходе солнце вдруг скрыли облака – значит, быть снегу или даже бурану.

Люди, рожденные в этот день, обладают мудростью, харизматичностью, трудолюбием. Как правило, они очень удачливы. Из них получаются прекрасные руководители и бизнесмены, самоуверенные и достаточно жесткие, чтобы удержать в своих руках рычаги управления компанией.

Ранее "Утро" опубликовало народные приметы на последнюю неделю февраля.