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Гороскоп на 19 марта: что говорят звезды

Гороскоп на 19 марта: что говорят звезды
Фото: Утро.ру
Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 марта 2020 года

Правдивый прогноз на 19.03.2020 подскажет, чего стоит опасаться в этот день и как противостоять возникающим трудностям. До этого "Утро" публиковало гороскоп на неделю.

Овен

Овнам смело можно начинать новое дело. Все ваши идеи окажутся удачными. Вы чувствуйте в себе прилив сил для работы  – важно не упустить этот момент. Вечер лучше провести в компании родственников – это поможет вам сблизиться.

Телец

Представителям этого знака 19.03.2020 придется столкнуться с неожиданным препятствием на своем пути. Возможно, палки в колеса вам будет ставить недоброжелатель, или вы окажетесь в сложной ситуации из-за непредвиденных обстоятельств. Звезды советуют расслабиться – от вас ничего не зависит.

Близнецы

Близнецов, по гороскопу на день, ждет сложный разговор с близким человеком. Вам придется расставить все точки на i. Однако беспокоиться не стоит – будьте искренними и не врите, тогда все пройдет удачно. Вечером выходить из дома астрологи не рекомендуют – это может быть опасно.

Рак

Идеальный день для крупных покупок, важных переговоров или подписания документов. 19 марта удача на вашей стороне, а все финансовые операции будут для Раков выгодными. А вот от перемен во внешности стоит отказаться. Отложите поход в магазин или парикмахерскую до следующей недели.

Лев

19 марта 2020 г. уверенность Львов в себе пошатнется. Близкие могут нанести неожиданный удар, сложности возникнут и на работе. Главное, не поддаваться эмоциям и не отвечать на провокации – ваши обидчики сами пострадают из-за сказанного. Вечером звезды советуют расслабиться, занявшись любимым делом.

Дева

Представители этого знака Зодиака весь день будут ощущать антипатию к окружающим. Постарайтесь свести общение с неприятными людьми к минимуму. При этом закрываться от семьи не стоит – им, как говорят звезды, понадобится ваша помощь и поддержка. Также будьте готовы к неожиданным финансовым расходам.

Весы

Весам 19.03.2020 можно только позавидовать – они будут находиться в центре внимания противоположного пола. Астрологи советуют наслаждаться ухаживаниями, при этом не врите свои партнерам и не давайте ложных обещаний – после вы можете из-за них пострадать.

Скорпион

Представителей этого знака ждет странный день, наполненный неожиданными событиями. Скорпионы, как предсказывают астрологи, могут получить долгожданное предложение по работе, узнать о пополнении в семье или столкнуться со старым другом на улице. Будьте спонтанными – не планируйте свой день заранее.

Стрелец

Романтические отношения Стрельцов в четверг, 19 марта окажутся под угрозой. Приложите все усилия, чтобы спасти союз или отпустите вторую половинку. В этот день вы можете впасть в депрессию, поэтому важно занять себя разными делами и почаще выходить из дома.

Козерог

Козерогам 19 марта придется решать чужие проблемы. На работе без вас не будут справляться, а родственникам резко потребуется ваша помощь. Постарайтесь забыть об эгоизме и действительно помочь другим. Окружающие оценят ваши усилия, а награда не заставит себя долго ждать. 

Водолей

Водолей, согласно гороскопу, столкнется с финансовыми трудностями. Астрологи советуют не брать деньги в долг и друзей и близких – выплатить их вам будет трудно, а отношения с родными можно испортить навсегда. Оптимальным решением будет начать экономить или задуматься о поиске новой работы.

Рыбы

Рыбам 19 марта необходимо свести все контакты с людьми к минимуму. Под угрозой ваше здоровье и психологическое состояние. Вам необходимо расслабиться после интенсивной работы и разобраться в своих чувствах. Астрологи рекомендуют бережнее к себе относиться.

Таков подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на день. Ранее "Утро" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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