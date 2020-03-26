Подробный и правдивый астрологический прогноз на 27 марта 2020 года

В пятницу растущая Луна будет находиться в знаке Тельца. Это значит, что пришло время для различных операций, связанных с финансами. Чтобы не упустить свой шанс, воспользуйтесь советами астрологов. Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп на 2020 год.

Овен

Пришло время экономить – впереди вас ждут неожиданные затраты, поэтому контролируйте свои спонтанные покупки. Вкладывать лишние средства лучше во что-то крупное, а вот от сомнительных предложений приятелей лучше отказаться: есть риск потерять не только финансы, но и друга. Зато в личной жизни у Овнов все в полном порядке.

Телец

Тельцы 27.03.2020 смогут позволить себе больше, чем остальные знаки. Есть вероятность, что вы получите неожиданную прибыль, которую астрологи советуют потратить только на себя. Побалуйте себя новыми вещами или купите что-то из мебели. Звезды советуют Тельцам побыть немного эгоистами.

Близнецы

У Близнецов 27 марта есть шанс круто повернуть свою жизнь. Скорее всего, вы получите неожиданное предложение по работе. Рискнуть или остаться на старом месте, решать только вам. Астрологи рекомендовали бы прислушаться к советам любимого человека и старших родственников – их опыт вам поможет.

Рак

Представителям этого знака Зодиака сегодня придется решать проблемы других людей. 27 марта придется забыть о своих нуждах и полностью погрузиться в жизнь близких. Астрологи рекомендуют помочь родственникам, однако не быть слишком щедрыми. Отдайте им ту сумму, которую готовы были подарить, так как есть шанс, что средства обратно не вернутся.

Лев

Львы хорошо трудились весь предыдущий месяц. Пришло время, что потратить средства, которые вы так давно откладывали. Не тратьте деньги на мелочи, лучше купить одну дорогую вещь, которая прослужит вам долго. А вот в продуктовых магазинах будьте осторожнее: есть вероятность купить некачественные продукты.

Дева

27 марта у Дев не получится улучшить свое финансовое благосостояние. Кажется, будто весь мир настроен против вас. Постарайтесь отвлечься от работы и материальных проблем и посвятите время семье. У вас есть шанс лучше узнать любимого человека, заняться любимым делом или просто расслабиться в ванне.

Весы

Все самые важные дела представителям этого знака Зодиака нужно перенести на утро – именно тогда у Весов будет самое продуктивное время. Вечер 27.03.2020 лучше провести в компании друзей или близких. В личной жизни у вас могут возникнуть временные трудности, однако все наладится уже на выходных.

Скорпион

Скорпионов, согласно гороскопу, ждет финансовый успех. Вы вернете все долги и получите премию или повышение, но для этого придется постараться. Будьте дружелюбнее с коллегами и не стесняйтесь высказывать свою позицию начальству. Близкого человека астрологи рекомендуют порадовать неожиданным подарком – это укрепит отношения.

Стрелец

Сорвать куш Стрельцам не удастся, так как весь день они проведут дома. Используйте это время грамотно и найдите возможность для отдыха: вам выпал шанс полностью восстановить свои силы и приступить к работе полным энергии и новых идей. Еще одна рекомендация от астрологов – не выплескивайте свои эмоции на близких.

Козерог

Козерогов 27.03.20 ждет неожиданное знакомство, которое может круто поменять их жизнь. Скорее всего, вы встретите человека, который даст вам важный совет по поводу вашей работы или предложит интересную вакансию. Астрологи советуют представителям этого знака взвесить все за и против и не принимать быстрые решения.

Водолей

С деньгами у Водолеев будет все стабильно. Разбогатеть 27.03.2020 не удастся, однако деньги вы и не потеряете. Будьте осторожнее на дороге – как за рулем, так и пешеходном переходе. Также сегодня не лучшее время для покупок в интернете, поскольку есть риск стать жертвой мошенников.

Рыбы

Представители этого знака в конце недели больше потратят, чем заработают. Но вы можете себе это позволить. Сейчас у Рыб, как предсказывают звезды, благоприятный период в финансовом плане. Однако вскоре ситуация может измениться – отложите часть заработанного на непредвиденные расходы.

Таков подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 27 марта. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.