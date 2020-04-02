Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков
Луна в Льве 3 апреля поспособствует серьезным начинаниям и зарядит энергией. В этот день представителей некоторых знаков зодиака будет особенно тянуть к развлечениям, в то время как другие смогут четко определиться с поставленной целью.
Овен
03.04.2020 звезды рекомендуют Овнам посмотреть на все под другим углом. Воспользуйтесь своим навыком общения с людьми – и удивительные открытия не заставят себя ждать.
Телец
Время расставить приоритеты и начать копить на достижение своей цели, гласит точный гороскоп на апрель для Тельцов. Проанализируйте свои доходы и постарайтесь их приумножить, а звезды 3 апреля помогут вам в этом.
Близнецы
Для представителей воздушной стихии 03.04.2020 будет полным легкости, романтики и радости. Звезды советуют не злоупотреблять своим обаянием и помнить о том, что любые действия имеют свои последствия.
Рак
В пятницу 3 апреля Раки, наконец, поймут природу своих истинных желаний и станут на шаг ближе к воплощению мечты. Проведите этот день в уединении, рекомендуют астрологи, только так вы сможете окончательно разобраться в себе.
Лев
Любовный гороскоп обещает Львам укрепление дружеской и романтической связи в пятницу. 03.04.2020 представителей огненной стихии ждет много внимания со стороны противоположного пола, которое легко может перерасти в глубокую привязанность.
Дева
Девам в первую апрельскую пятницу удастся разрешить все конфликты с коллегами и доказать свою ценность как профессионала. Стремитесь к общению с более влиятельными людьми – именно они помогут вам достичь успеха, говорит гороскоп на день.
Весы
Время выйти из зоны комфорта, призывают Весов звезды. Откройте свое сердце для перемен, и тогда появятся новые перспективы.
Скорпион
Представителям водной стихии 3 апреля 2020 г. предстоит искать ресурсы для достижения своих целей. Ваша интуиция подскажет выход из ситуации, прислушайтесь к ней, гласит прогноз на день.
Стрелец
Только общение с близкими поможет Стрельцам оставаться на плаву 03.04.2020. Время открыть свое сердце для романтики и признаться в том, в чем вы давно хотели, советуют астрологи.
Козерог
Большие победы складываются из множества незаметных достигнутых целей, напоминают Козерогам звезды. Помните, ваш труд не пропадет зря, а пока лишь нужно научиться получать удовольствие от мелочей.
Водолей
Прогноз на месяц для Водолеев гласит: посвятите 3 апреля 2020 г. отдыху и любимым занятиям. Это поможет восстановить силы и подарит новые возможности для дальнейшего роста.
Рыбы
Астрологи рекомендуют Рыбам в пятницу заняться домом и его обустройством. Именно жилище дает нам силы после тяжелого дня, поэтому его нужно сделать максимально комфортным.
Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.
Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех
Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года
СМИ: Карантин затянется еще на неделю
Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса
- Переболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
- Пандемия отступит: разгул коронавируса может закончиться в апреле
- Известный музыкант заразился коронавирусом
Здоровье
- Одна ягода поможет от гипертонии: рецепт лечебной настойки
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик