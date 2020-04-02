Точный и правдивый астрологический прогноз

Луна в Льве 3 апреля поспособствует серьезным начинаниям и зарядит энергией. В этот день представителей некоторых знаков зодиака будет особенно тянуть к развлечениям, в то время как другие смогут четко определиться с поставленной целью.

Овен

03.04.2020 звезды рекомендуют Овнам посмотреть на все под другим углом. Воспользуйтесь своим навыком общения с людьми – и удивительные открытия не заставят себя ждать.

Телец

Время расставить приоритеты и начать копить на достижение своей цели, гласит точный гороскоп на апрель для Тельцов. Проанализируйте свои доходы и постарайтесь их приумножить, а звезды 3 апреля помогут вам в этом.

Близнецы

Для представителей воздушной стихии 03.04.2020 будет полным легкости, романтики и радости. Звезды советуют не злоупотреблять своим обаянием и помнить о том, что любые действия имеют свои последствия.

Рак

В пятницу 3 апреля Раки, наконец, поймут природу своих истинных желаний и станут на шаг ближе к воплощению мечты. Проведите этот день в уединении, рекомендуют астрологи, только так вы сможете окончательно разобраться в себе.

Лев

Любовный гороскоп обещает Львам укрепление дружеской и романтической связи в пятницу. 03.04.2020 представителей огненной стихии ждет много внимания со стороны противоположного пола, которое легко может перерасти в глубокую привязанность.

Дева

Девам в первую апрельскую пятницу удастся разрешить все конфликты с коллегами и доказать свою ценность как профессионала. Стремитесь к общению с более влиятельными людьми – именно они помогут вам достичь успеха, говорит гороскоп на день.

Весы

Время выйти из зоны комфорта, призывают Весов звезды. Откройте свое сердце для перемен, и тогда появятся новые перспективы.

Скорпион

Представителям водной стихии 3 апреля 2020 г. предстоит искать ресурсы для достижения своих целей. Ваша интуиция подскажет выход из ситуации, прислушайтесь к ней, гласит прогноз на день.

Стрелец

Только общение с близкими поможет Стрельцам оставаться на плаву 03.04.2020. Время открыть свое сердце для романтики и признаться в том, в чем вы давно хотели, советуют астрологи.

Козерог

Большие победы складываются из множества незаметных достигнутых целей, напоминают Козерогам звезды. Помните, ваш труд не пропадет зря, а пока лишь нужно научиться получать удовольствие от мелочей.

Водолей

Прогноз на месяц для Водолеев гласит: посвятите 3 апреля 2020 г. отдыху и любимым занятиям. Это поможет восстановить силы и подарит новые возможности для дальнейшего роста.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам в пятницу заняться домом и его обустройством. Именно жилище дает нам силы после тяжелого дня, поэтому его нужно сделать максимально комфортным.

Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.