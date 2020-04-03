Гороскоп на 4 апреля: четыре знака смогут разбогатеть
В субботу Луна будет в знаке Льва, из-за чего повысится рассеянность и эмоциональная нестабильность. Тем не менее 4 апреля 2020 года станет удачным днем для завершения ответственных дел и познания себя.
Овен
Время отдалиться от тех людей, общение с которым не приносит позитива, гласит прогноз на апрель. 04.04.20 главным оружием Овнов станут разборчивость и решительность.
Телец
4 апреля 2020 года Тельцам выпадет шанс достичь карьерной вершины. Некоторые представители этого знака займут руководящие должности, в то время как другие кардинально сменят сферу деятельности.
Близнецы
В субботу для Близнецов настанет время духовного обогащения. Точный гороскоп на апрель гласит: займитесь медитацией или любыми другими духовными практиками, познавайте себя – это поможет достичь успеха в будущем.
Рак
Не тратьте деньги впустую: сейчас средства лучше приберечь "на черный день", советуют астрологи. Даже небольшой вклад с легкостью может перерасти в крупную сумму, а незначительные, на первый взгляд, контракты – сильно повлиять на карьеру Раков.
Лев
В субботу Львы будут особенно щедры и полны энергии, которая поможет справиться со всеми трудностями в течение дня. Звезды советуют представителям этого знака помочь своим близким сейчас, если выпадет такой шанс.
Дева
Удачный день ждет Дев 04.04.2020. Любовный гороскоп обещает этому знаку вечер, полный романтики и страсти. Не бойтесь рисковать – все ваши действия в этот день обернутся лишь приятными приключениями.
Весы
Весы почувствуют прилив сил в апрельскую субботу. По словам астрологов, лучше не лениться и хорошо выполнить свою работу – тогда вечером представителей этого знака будет ждать ценное вознаграждение.
Скорпион
Уставшие от ежедневной рутины Скорпионы 4 апреля наконец смогут выдохнуть и провести день в спокойствии и гармонии. Не смешивайте профессиональную и личную жизнь, предупреждают звезды, это не принесет ничего хорошего.
Стрелец
Идите только своим путем и не полагайтесь на чужие советы, советуют Стрельцам астрологи 4.4.20. Наблюдательность и критическое мышление – вот ваше оружие в борьбе за успех в будущем.
Козерог
Козерогам стоит пересмотреть свое отношение к профессии и заставить деньги работать на себя. Не стесняйтесь просить о повышении и бонусах за выполненные в срок обязанности, гласит денежный гороскоп на апрель.
Водолей
Желание Водолеев всем помогать 4 апреля не останется незамеченным – в субботу представители этого знака получат заслуженное вознаграждение. Астрология гласит: уделяя внимание другим, не забывайте о себе, ведь вы нуждаетесь в заботе не меньше.
Рыбы
Эмоциональную стабильность Рыбам 04.04.2020 принесет только проведенное наедине с собой время. Не стоит кому-либо открываться в субботу: держите в секрете свои планы, пока они не воплотятся в реальность.
Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.
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