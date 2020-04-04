Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье

5 апреля для некоторых знаков зодиака будет непростым днем. В воскресенье придется принимать важные решения, которые сильно повлияют на события в будущем. Как сделать правильный выбор, рассказали астрологи.

Овен

В воскресенье у Овнов появится немало удивительных возможностей приумножить свой доход. Главное 05.04.2020 – не позволять себе незапланированных покупок и воздержаться от долгов.

Телец

5 апреля 2020 года зарядит Тельцов мощной энергией, которая поможет определиться со своими желаниями и целями. Представьте себя в новой обстановке, посвятите время вдохновляющим вас занятиям, советуют астрологи.

Близнецы

Пришло время взглянуть на прошлое новыми глазами, гласит гороскоп на апрель для Близнецов. В воскресенье 5 апреля представители этого знака увидят решения давних проблем и пересмотрят многие убеждения.

Рак

Ракам звезды советуют провести 5.4.20 в окружении близких людей. В этот день даже мелочи подарят много радости и внутренней гармонии.

Лев

Львам совсем скоро откроются новые перспективы – не бойтесь говорить о своих идеях и предложениях вслух, гласит точный прогноз на апрель. Сегодняшний день послужит важным толчком для карьерного роста.

Дева

Девам астрологи советуют выйти из зоны комфорта. 5 апреля стоит уделить больше внимания личностному росту и расширению кругозора.

Весы

Гороскоп на день гласит: Весы 05.04.2020 смогут обрести нечто важное для себя: взаимность важного человека, цель в жизни или финансовый ресурс. Обращайте внимание на детали – сегодня это особенно важно.

Скорпион

Скорпионам в этот день лучше заняться налаживанием контактов с близкими и коллегами. 5 апреля, согласно прогнозу астрологов, представителям этого знака особенно потребуется чуткость и способность к состраданию.

Стрелец

Стрельцам в воскресенье удастся достичь давно поставленной цели, обещает астрология. Наконец произойдет объединение внутреннего и внешнего мира, после чего представители этого знака обретут гармонию и спокойствие.

Козерог

Не бойтесь перемен, даже если они изначально кажутся разрушительными, гласит гороскоп для Козерогов на день. Расставьте приоритеты: то, что вы делаете сейчас, должно принести пользу в будущем.

Водолей

Водолеям пора разобраться в себе и отделить собственные убеждения от тех, что были навязаны другими людьми. Не пытайтесь угодить другим – идите только своей дорогой, советуют звезды.

Рыбы

5 апреля вам как никогда понадобится поддержка и внимание. Не бойтесь просить помощи у близких: они вас любят по-настоящему.

Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.